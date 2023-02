Due quinti... di cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due quinti... di cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Due quinti... di cuore

Un cuore in due è un singolo della cantante italiana francesca michielin, pubblicato il 3 giugno 2016 come quinto estratto dal secondo album in studio...

cu 'mme è una canzone napoletana scritta nel 1992 da enzo gragnaniello ed interpretata dall'autore con roberto murolo e mia martini. "cu 'mme" fu pubblicata...