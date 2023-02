Il contrario di closed - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il contrario di closed. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPEN

Significato/Curiosita : Il contrario di closed

Del 1966, dimostrarono come molti degli elettori fossero invece di parere contrario, tanto che nel 1976 venne creato un nuovo organo, la united states...

open, esposizione internazionale di sculture ed installazioni, è una mostra d'arte che si tiene annualmente a venezia lido parallelamente alla mostra internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con contrario; closed; Il contrario di niet; È il contrario di dire Ma no, certo che no!; Più... al contrario ; contrario di stampatello; Si dice di un torneo sportivo non closed ; È opposto a closed ; L'opposto di closed ; La scritta opposta a closed ; Cerca nelle Definizioni