Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : Alto adige

Il trentino-alto adige/südtirol (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto...

aa – genere della famiglia delle orchidacee aa – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) della berlina aa – codice iso 639-2 alpha-2 per la lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

