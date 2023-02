Piattaforma galleggiante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piattaforma galleggiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZATTERA

Trieste. il pontone è un tipo di galleggiante, generalmente di forma parallelepipeda, usato come piattaforma galleggiante per il trasporto di merci di qualsiasi...

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi zattera della medusa. la zattera della medusa (le radeau de la méduse) è un dipinto a olio su tela (491x716... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

