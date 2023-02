Fu vinto ad Austerlitz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu vinto ad Austerlitz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ZAR

Significato/Curiosita : Fu vinto ad austerlitz

Abilità tattica e strategica, la più grande vittoria della sua carriera. ad austerlitz morirono 11.000 russi e 4.000 austriaci, 12.000 uomini furono fatti...

Cercando altri significati, vedi zar (disambigua). nicola ii, ultimo zar di russia ritratto dello zar alessandro ii zar, a volte scritto come czar o tzar... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con vinto; austerlitz; Marcell __: ha vinto due ori a Tokyo 2020 nell atletica; L attore che ha vinto l Oscar per il film Via da Las Vegas; Darsi per vinto ; Ha vinto il Giro d Italia nel 1997; Napoleone Bonaparte lo fu ad austerlitz ; Jean in Napoleone ad austerlitz ; Si distinse ad austerlitz ; Fu sconfitto a austerlitz ; Cerca nelle Definizioni