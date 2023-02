Arnesi per fare il burro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnesi per fare il burro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZANGOLE

Significato/Curiosita : Arnesi per fare il burro

Appesi tutti gli arnesi che usava il calzolaio: martelli, tenaglie, pinze, lime e dei chiodi. una mensola ospita calzini (cauzoti), forme per scarpe, suole...

La panna e trasformarla in burro. in commercio ci sono zangole a mano ed elettriche. la zangola a mano consiste di un cilindro col fondo chiuso e un coperchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

