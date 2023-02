Nervo del sistema vegetativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nervo del sistema vegetativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VAGO

Il sistema nervoso autonomo (sna), conosciuto anche come sistema nervoso vegetativo o viscerale, è quell'insieme di cellule e fibre che innervano gli organi...

Il nervo vago (chiamato anche nervo pneumogastrico o nervo x del cranio, dove x sta per decimo) è la decima delle dodici paia di nervi cranici (o encefalici)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

