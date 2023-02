La sitcom con Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sitcom con Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : THE BIG BANG THEORY

Significato/Curiosita : La sitcom con johnny galecki jim parsons e kaley cuoco

Giugno 2018. la coppia ha annunciato il divorzio nel settembre 2021. da sinistra: jim parsons, cuoco e johnny galecki, protagonisti della sitcom the big bang...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi big bang theory. the big bang theory è una sitcom statunitense trasmessa da cbs dal 2007 al 2019... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

