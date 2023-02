Un basilare principio della geometria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un basilare principio della geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : TEOREMA DI PITAGORA

Significato/Curiosita : Un basilare principio della geometria

Questo parametro è un elemento basilare per la teoria vsepr, utilizzata per valutare la disposizione geometrica (detta anche geometria molecolare) degli...

Che modernamente conosciamo come teorema di pitagora viene solitamente attribuito al filosofo e matematico pitagora. in realtà il suo enunciato (ma non... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

