Beata e tranquilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Beata e tranquilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Beata e tranquilla

Più famose al mondo e le ha valso numerosi riconoscimenti, tra cui il premio nobel per la pace nel 1979. è stata proclamata beata da papa giovanni paolo...

Affezione virale più conosciuta come blutongue o morbo della lingua blu. serafìca ripresa in provincia di grosseto sul bordo di un telo da mare, per evidenziarne...