Parte del porto destinata all approdo - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SCALO

Significato/Curiosita : Parte del porto destinata all approdo

porto rico (disambigua). porto rico (in spagnolo e in inglese puerto rico), noto anche come portorico, ufficialmente stato libero associato di porto rico...

Esempi ne sono: chieti scalo, latina scalo, orte scalo, monterotondo scalo in particolare, nei porti si usano i seguenti termini: scalo di alaggio: piano inclinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Al largo di porto venere; Figura di supporto all infermiere (sigla); Un porto a nord di Olbia; Un supporto fotografico; Stanziata, destinata , come una risorsa; Flusso di dati audio video da un server a più destinata ri tramite una rete telematica; Il recapito al destinata rio; Consegnato al destinata rio; Luoghi d approdo ; Luoghi d approdo ; L approdo dell Arca; approdo di un imbarcazione in porto;