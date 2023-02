Ispirò un opera in un atto di Rossini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ispirò un opera in un atto di Rossini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCALA DI SETA

Significato/Curiosita : Ispiro un opera in un atto di rossini

Cenerentola (rossini). la commedia di rossini fu composta in appena tre settimane. 1817 la gazza ladra (rossini). in quest'opera rossini si è aiutato...

La scala di seta è un'opera lirica di gioachino rossini. il libretto, denominato farsa comica in un atto, è di giuseppe maria foppa, che aveva già scritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

