Si riempie per romperlo - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : SALVADANAIO

Significato/Curiosita : Si riempie per romperlo

Nel tempo. esempi: "dai e dai si rompe" (riferito a qualche azione che ha a che fare con un oggetto e che potrebbe romperlo se viene ripetuta a lungo),...

Un salvadanaio un salvadanaio o salvadanaro è un contenitore che serve a riporre ed accumulare monete, spesso utilizzato dai bambini. la forma tradizionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

