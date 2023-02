Strutture che ospitano persone non autosufficienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strutture che ospitano persone non autosufficienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RSA

Significato/Curiosita : Strutture che ospitano persone non autosufficienti

strutture non ospedaliere ma comunque a impronta sanitaria, che ospitano per un periodo variabile da poche settimane al tempo indeterminato persone non...

In crittografia la sigla rsa indica un algoritmo di crittografia asimmetrica, inventato nel 1977 da ronald rivest, adi shamir e leonard adleman utilizzabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con strutture; ospitano; persone; autosufficienti; Rivestimenti delle strutture portanti delle navi; Il cattivo funzionamento delle strutture ospedaliere; Minerali con strutture geometriche; .strutture per anziani; ospitano il più noto Festival italiano; ospitano detenuti; ospitano un famoso Acquario; Accolgono e ospitano turisti con lo zaino; L atteggiamento di chi fa distinzioni fra le persone ; Sono formate da persone ... allegre e affamate; Luogo che può dare ospitalità a persone ... per nulla raccomandabili; Casi __ = persone oggetto di studi; Ospitano persone non autosufficienti ; Le case di cura per anziani e non autosufficienti ; Accolgono persone non autosufficienti ; Cerca nelle Definizioni