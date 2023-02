Pasta a tubo scanalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasta a tubo scanalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIGATONI

Significato/Curiosita : Pasta a tubo scanalata

I rigatoni con la pajata o rigatoni con la pagliata sono un piatto italiano tradizionale della cucina romana. questa specialità prende il nome dalla pajata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con pasta; tubo; scanalata; Sono costituite da grandi riquadri di pasta sfoglia all uovo; Industriale che compra cellulosa e pasta di legno; Il dispositivo azionato da chi butta la pasta ; Una pasta corta a molla; Dolci siciliani tubo lari con ricotta; Un tubo della gronda; Natanti con i tubo lari; Il tubo della maschera del sub; Una colonna classica scanalata ; L asta scanalata per appendere la tenda scorrevole; Un formato di pasta tubolare e scanalata ; scanalata o rigata;