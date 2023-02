Presiede il Senato Accademico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presiede il Senato Accademico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : RETTORE MAGNIFICO

Significato/Curiosita : Presiede il senato accademico

senato accademico. al vertice dell'organizzazione vi è il rettore, organo monocratico che presiede gli organi di governo, ovvero il senato accademico...

Il rettore (in alcuni stati magnifico rettore, soprattutto nelle università pontificie), al femminile rettrice, è l'organo monocratico posto al vertice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con presiede; senato; accademico; presiede , in Vaticano, il dicastero per il servizio della carità; Albus __: presiede la scuola di Harry Potter; presiede alla giunta comunale; Ursula: presiede la Commissione Europea; Fu presidente del senato ; Tommaso che fu presidente del senato dal 1982 al 1983; Il campanello suonato dal Presidente della Camera e del senato per chiedere silenzio; Il senato __; Nelle università c è quello accademico ; Un incarico accademico ; Quello accademico lo danno ai migliori laureati; Studioso della religione a livello accademico ; Cerca nelle Definizioni