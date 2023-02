Artificiosi nello scrivere o nel parlare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Artificiosi nello scrivere o nel parlare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RETORICI

Significato/Curiosita : Artificiosi nello scrivere o nel parlare

Che non deve scrivere seguendo modelli rigidi e fissi nel tempo, ma deve riuscire a esprimere sentimenti che gli permettano di scrivere in modo più "vero"...

Sofistica per la capacità di persuasione dell'orazione e tutti gli strumenti retorici a essa collegata (la cosiddetta doxa o "verosimiglianza") attirò le ire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

