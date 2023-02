Preparato farmaceutico a effetto prolungato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparato farmaceutico a effetto prolungato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RETARD

Significato/Curiosita : Preparato farmaceutico a effetto prolungato

Caratteristiche del principio attivo, come il tempo d'azione (effetto retard o prolungato), il sito d'azione o la solubilità apparente e quindi l'efficacia...

Inserts. 12 may 1978. revised february 2004. (en) saroten retard 25 mg capsules; saroten retard 50 mg capsules archiviato l'8 novembre 2017 in internet... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

