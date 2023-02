Un libro inesistente citato come se fosse vero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un libro inesistente citato come se fosse vero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PSEUDOBIBLION

Significato/Curiosita : Un libro inesistente citato come se fosse vero

Inafferrabile. proprio come un sogno. un amore ideale, sublime anche se distorto, proiezione dei desideri di humbert, suo "alter ego" inesistente nella realtà,...

Uno pseudobiblion (in greco antico: ed/ed, pseudés («falso») e ßß, biblíon («libro»)) o pseudobiblium (al plurale pseudobiblia) è un libro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

