Nel 1653 Oliver Cromwell fu nominato Lord __ d Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel 1653 Oliver Cromwell fu nominato Lord __ d Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PROTETTORE

Significato/Curiosita : Nel 1653 oliver cromwell fu nominato lord d inghilterra

Inizio il periodo repubblicano, sotto il protettorato di oliver cromwell, che divenne lord protettore del commonwealth britannico. al contrario, il parlamento...

protettore – altro nome del santo patrono cardinale protettore – cardinale che viene designato dal papa in qualità di consigliere e assistente di una società... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

