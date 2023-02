La frequentano bambini di 5 anni e mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La frequentano bambini di 5 anni e mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRIMINA

Significato/Curiosita : La frequentano bambini di 5 anni e mezzo

Non è un terzo a farlo". "non si guardano mogli di amici nostri". "non si fanno comparati (patti) con gli sbirri". "non si frequentano né taverne e né...

Voce principale: istruzione in italia. scuola primaria a cesena. scuola primaria a castello roganzuolo. la scuola primaria, comunemente chiamata scuola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con frequentano; bambini; anni; mezzo; Le frequentano gli scolari; La frequentano futuri progettisti; frequentano le biblioteche; La frequentano i bibliofili; Provoca accessi ai bambini ; Lo Stilton personaggio dei libri per bambini ; La pianta sotto cui le mamme trovavano i bambini ; Un area riservata ai bambini ; Un protagonista dei cosiddetti anni di piombo; Gianni , regista; Fissano i panni stesi ad asciugare; Dura cent anni ; In mezzo alla manica; In mezzo all angolo; In mezzo all astuccio; In mezzo ai giochi; Cerca nelle Definizioni