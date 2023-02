I giorni ante ricorrenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I giorni ante ricorrenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PREFESTIVI

Significato/Curiosita : I giorni ante ricorrenze

321 fu introdotta la settimana di sette giorni e fu decretato come giorno di riposo il dies solis (il "giorno del sole", che corrisponde alla nostra domenica)...

Commerciali e delle medie e grandi strutture di vendita nei giorni festivi e prefestivi, la riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici (escluso il trasporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

