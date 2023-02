Un solido come il cubo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un solido come il cubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PARALLELEPIPEDO

Significato/Curiosita : Un solido come il cubo

Cercando altri significati, vedi cubo (disambigua). cubo (matemateca ime-usp) il cubo o esaedro regolare è uno dei 5 solidi platonici, che presenta 6 facce...

(formando un rettangolo per ogni faccia) si parla di parallelepipedo rettangolo. un parallelepipedo può essere definito alternativamente in uno dei modi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con solido; come; cubo; Un solido sfaccettato; Dotata di un solido buon senso; solido come un uomo forte o un metallo trattato; solido rifrangente; Il miscuglio di cenere e acqua bollente un tempo usato come detersivo; Un musicista come lo statunitense Benny Goodman; Parte della come ta; Servono come ripostiglio; cubo e cono tra quelli geometrici; Equivale a un decimetro cubo ; Il cubo le ha uguali; Allucinante, da incubo ; Cerca nelle Definizioni