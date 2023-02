È stata una valida vettura italiana da corsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stata una valida vettura italiana da corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OSCA

Significato/Curiosita : E stata una valida vettura italiana da corsa

Pattuglia acrobatica italiana, vedi cavallino rampante (pattuglia acrobatica). ferrari s.p.a. è una casa automobilistica italiana fondata da enzo ferrari il...

Disambiguazione – se stai cercando antica città di osca, vedi huesca. la osca (acronimo di officine specializzate costruzione automobili) è stata una piccola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con stata; valida; vettura; italiana; corsa; Dal 1971 fino al 2009 è stata Coppa UEFA; Fino al 2009 è stata Coppa UEFA; Constata ti... dal fisco; Spostata ... dalla carica; Se manca, l assemblea non è valida ; Relativo a un atto ufficiale valida to; Convalida re, bollare; Convalida to dal visto; La vettura ... per la mozzarella; Come procede la vettura che non svolta; Una vettura a cavalli; vettura in cui entrano solo pilota e copilota; Un importante banca italiana ; Una estesa pianura italiana ; Storica rock band italiana ; Il Nino della commedia all italiana ; La corsa acrobatica in cui si devono superare muri, panchine, scale..; Una corsa fra contrade; Di solito è percorsa da un fiume; La fa ai box l auto da corsa ; Cerca nelle Definizioni