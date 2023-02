Le ricevono tutte le radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ricevono tutte le radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ONDE MEDIE

Significato/Curiosita : Le ricevono tutte le radio



Le onde medie sono una banda radio di frequenze dello spettro elettromagnetico utilizzata nelle telecomunicazioni comprese fra 300 khz e 3000 khz (pari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con ricevono; tutte; radio; ricevono molte telefonate; ricevono il secondo dei sacramenti; Si ricevono in salotto; ricevono un servizio e pagano un canone; tutte ... singolarmente; Le pari sono tutte a sinistra; Mozart: Così _ tutte ; Risponde in tutte le lingue; Legge i comunicati radio ; __ 5, radio privata; Legge testi in radio ; Aggettivo di onde per le radio comunicazioni; Cerca nelle Definizioni