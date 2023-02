Sfocia nei pressi di Barletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfocia nei pressi di Barletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OFANTO

Significato/Curiosita : Sfocia nei pressi di barletta

di santa maria maggiore è il duomo di barletta, già cattedrale dell'arcidiocesi di barletta ed oggi concattedrale dell'arcidiocesi di trani-barletta-bisceglie...

ofanto (parte irpina del fiume), medio ofanto (parte lucana e prima parte pugliese) e basso ofanto (seconda parte pugliese del fiume). l'alto ofanto attraversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con sfocia; pressi; barletta; Va a sfocia re nel Caspio; Vi sfocia va l Amudarja; L affluente del Po che vi sfocia vicino a Valenza; sfocia presso Siracusa; Espressi one dubbiosa; Lo sono certe espressi oni dei linguaggi settoriali; Umidità : igrometro = pressi one : x; Nei pressi di qualcosa o in giro; Città in provincia di barletta -Andria-Trani; barletta -Andria-__, provincia della Puglia; Città presso barletta ; Una provincia pugliese: barletta -Andria-__; Cerca nelle Definizioni