Ideò, con Pisacane, la spedizione di Sapri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideò, con Pisacane, la spedizione di Sapri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NICOTERA

Significato/Curiosita : Ideo con pisacane la spedizione di sapri

Poiché risoltosi in una strage di cittadini innocenti. lo stesso argomento in dettaglio: spedizione di sapri. carlo pisacane il piano originale, secondo...

Stai cercando il politico italiano del risorgimento, vedi giovanni nicotera. nicotera ([ni'kotera], nicòtra in calabrese) è un comune italiano di 5 824... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

