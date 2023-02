Un dispositivo per collegamenti elettrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo per collegamenti elettrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MORSETTIERA

Significato/Curiosita : Un dispositivo per collegamenti elettrici

elettrico in elettrotecnica un morsetto, detto anche polo o terminale, è dispositivo meccanico per il collegamento elettrico di uno o più cavi, per consentirne...

morsettiera di uscita di un trasformatore di mt/bt, come generalmente avviene all'interno delle cabine di trasformazione. in uscita dalla morsettiera... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

