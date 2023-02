C è quello vivendi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello vivendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MODUS

Significato/Curiosita : C e quello vivendi

vivendi sa (precedentemente conosciuta con il nome di vivendi universal) è una società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni, con il...

modus operandi, a volte indicato con l'acronimo m.o, è una locuzione latina traducibile approssimativamente come "modo di operare" o "modalità operativa"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

