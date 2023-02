La Satta della tivù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Satta della tivù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MELISSA

Significato/Curiosita : La satta della tivu

Canale 5. la trasmissione segna il debutto in tv come valletta di melissa satta, che nell'autunno successivo diventerà velina di striscia la notizia. il...

melissa satta (boston, 7 febbraio 1986) è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana con cittadinanza statunitense. melissa satta è nata a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con satta; della; tivù; La scienza esatta per eccellenza; Lo è uno strumento che non segna esatta mente; Esatta mente così; Esatta riproduzione; Il deviare della luce; Arrossamenti della pelle; A est della Costa d Avorio; Il Dicastero per il servizio della carità, in Vaticano; _ Dalla Zorza: e maestra di bon ton in tivù ; Gli abbonamenti alla tivù ; Un Dr. della tivù ; Una Mara della tivù ; Cerca nelle Definizioni