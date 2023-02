Sono costituite da grandi riquadri di pasta sfoglia all uovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono costituite da grandi riquadri di pasta sfoglia all uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LASAGNE

Significato/Curiosita : Sono costituite da grandi riquadri di pasta sfoglia all uovo

Sono le lasagne propriamente dette e la lasagna riccia, quest'ultima esclusivamente di semola, con le quali era tradizione preparare le lasagne di carnevale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con sono; costituite; grandi; riquadri; pasta; sfoglia; uovo; sono opposti nella bussola; sono pari nei lanci; Quelli circolari sono sempre coperti; Lo sono i teatri per le opere; Sono costituite da atomi; Porta a teatro il pubblico delle grandi occasioni; Ricordi di imprese grandi ose; La costituiscono gli uffici diocesani nelle grandi città; Eroicamente grandi osa; Rivestite con riquadri di ceramica; Un dipinto sacro in più riquadri ; Piccoli riquadri spesso da riempire o barrare; riquadri dipinti o scolpiti; Industriale che compra cellulosa e pasta di legno; Il dispositivo azionato da chi butta la pasta ; Una pasta corta a molla; L aziona chi butta la pasta ; sfoglia ta disordinatamente; Dolce da colazione di pasta sfoglia fra; Cilindri di pasta sfoglia farciti fra; Canestrini di pasta sfoglia ripieni fra; Rosso d uovo ; Di nuovo nei prefissi; Spaghetti all uovo ; Metà... uovo ; Cerca nelle Definizioni