Locale di svago destinato ai turisti - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : KURSAAL

Significato/Curiosita : Locale di svago destinato ai turisti

La capannina di franceschi di forte dei marmi la discoteca è un locale di pubblico spettacolo principalmente destinato a intrattenimenti danzanti, dove...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi kursaal (disambigua). il kurhaus wiesbaden il kursaal (in tedesco "sala per le cure"), anche conosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

