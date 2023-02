Uno sportivo da pericolosi colpi di mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sportivo da pericolosi colpi di mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : KARATEKA

Significato/Curiosita : Uno sportivo da pericolosi colpi di mano

Specializzati che si occupano dei vari colpi e dell'impostazione tattica in campo, un preparatore atletico e un procuratore sportivo. un buon giocatore si distingue...

Karate (disambigua). disambiguazione – "karateka" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo videogioco, vedi karateka (videogioco). la parola giapponese karatedo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

