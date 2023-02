__ Harris: la vice di Biden - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Harris: la vice di Biden. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : KAMALA

Significato/Curiosita : Harris: la vice di biden

Disambiguazione – "biden" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi biden (disambigua). joe biden, all'anagrafe joseph robinette biden jr. (pronuncia...

Identità indiana; kamala fu chiamata "kamala devi" per motivi religiosi, poiché sono entrambe parole derivate dalla mitologia induista. "kamala" in sanscrito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

