Mettere una buona parola - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : INTERCEDERE

Significato/Curiosita : Mettere una buona parola

Da una rottura e pare sia nuovamente interessato a pam. saputo degli interessi verso la "scuola dei piccoli umani", si propone per mettere una buona parola...

L'ascensione di una persona defunta al paradiso e la conseguente capacità di intercedere a favore di fedeli che rivolgono preghiere al suo indirizzo. il titolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

