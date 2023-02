Ne erano servi i contadini feudali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne erano servi i contadini feudali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GLEBA

Significato/Curiosita : Ne erano servi i contadini feudali

Dei servi, oltre che con divieti di matrimonio sempre più severi. furono soprattutto i divieti di matrimonio a suscitare scontento tra i contadini, e furono...

"servi della gleba" rimanda qui. se stai cercando la canzone di elio e le storie tese, vedi servi della gleba (singolo). la servitù della gleba (già colonato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

