Istituirono molti collegi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituirono molti collegi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GESUITI

Significato/Curiosita : Istituirono molti collegi

Successivamente con la sconfitta dell'impero ottomano passò ai britannici, che istituirono il mandato britannico della palestina. in seguito alla guerra arabo-israeliana...

Lassismo rivolta ai gesuiti dai giansenisti) che si trascinarono fino al xviii secolo. l'ordinamento degli studi seguito dai gesuiti nei loro collegi (definitivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

