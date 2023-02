La città dell est dell Assia famosa per il Duomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città dell est dell Assia famosa per il Duomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : FULDA

Significato/Curiosita : La citta dell est dell assia famosa per il duomo

Settentrionale-vestfalia. la città è una delle mete di viaggio più ambite d'europa, principalmente per l'importante duomo di colonia e le sue chiese...

Vedi fulda (disambigua). fulda è una città situata nell'est dell'assia, in germania; è capoluogo del circondario omonimo e sede vescovile. fulda si fregia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

