Lo sono le lingue cervine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le lingue cervine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FELCI

Significato/Curiosita : Lo sono le lingue cervine

Saussure nel suo testo voyages dans les alpes come mont cervin invece di mont servin, omofoni in lingua francese, derivato a sua volta dal toponimo latino...

Vascolari a cui appartengono specie usualmente note come felci, licopodi, equiseti. le felci sono un gruppo antico, apparso già nel devoniano inferiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

