Arrossamenti della pelle - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ERITEMI

Significato/Curiosita : Arrossamenti della pelle

Certo di minore importanza è la dermatite seborroica, che provoca arrossamento della pelle e desquamazione, oltre alla formazione di piccole squame giallastre...

Comuni eritemi dovuti a sensibilizzazione nei confronti di creme (spesso creme antismagliature) o oli applicati sulla pelle. uno dei più comuni eritemi è l'eritema... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Malattie cutanee con vescicole e arrossamenti ; A est della Costa d Avorio; Il Dicastero per il servizio della carità, in Vaticano; La città della Ford e della GM; Un basilare principio della geometria; Affluente del Tevere noto pelle cascatelle; Un arrossamento della pelle ; Un popolo pelle rossa; Bovidi la cui pelle si usa per guanti e scarpe;