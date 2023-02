La ripercussione di un fatto clamoroso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ripercussione di un fatto clamoroso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ECO

Significato/Curiosita : La ripercussione di un fatto clamoroso



Umberto eco premio strega 1981 umberto eco (alessandria, 5 gennaio 1932 – milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

