L atteggiamento di chi fa distinzioni fra le persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atteggiamento di chi fa distinzioni fra le persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : DISCRIMINATORIO

Significato/Curiosita : L atteggiamento di chi fa distinzioni fra le persone

Formate da persone dello stesso sesso. all'eventuale identicità di sesso di chi contrae matrimonio ci si riferisce comunemente parlando di matrimonio...

Il licenziamento discriminatorio, nel diritto del lavoro italiano, è un atto di risoluzione del rapporto di lavoro, quando esso sia dovuto alla attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

