Monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CROMLECH

Monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio

Megalitica preistorica a camera singola e, insieme al cromlech (come stonehenge in gran bretagna) e al menhir, costituisce il tipo più noto tra i monumenti megalitici...

Un esempio della struttura di un cromlech il cromlech (dal gallese: "crom", rotondo e "lech", pietra) è un insieme di menhir allineati in cerchio, a volte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

