Il ritmo come quello dell alternanza veglia-sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ritmo come quello dell alternanza veglia-sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CIRCADIANO

Significato/Curiosita : Il ritmo come quello dell alternanza veglia-sonno

il sonno in diverse specie viventi il sonno (dal latino somnus) è una necessità fisiologica, definito come stato di riposo contrapposto alla veglia. varie...

Alcune caratteristiche dell'orologio biologico circadiano umano il ritmo circadiano, in cronobiologia e in cronopsicologia, è un ritmo fisiologico caratterizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con ritmo; come; quello; dell; alternanza; veglia; sonno; ritmo simile al reggae; ritmo monotono e sempre uguale; Dà ritmo ai versi; Stabilisce un ritmo nel lavoro; Un libro inesistente citato come se fosse vero; Striata... come una belva; Un solido come il cubo; Il miscuglio di cenere e acqua bollente un tempo usato come detersivo; C è quello vivendi; È famoso quello di Venezia; Staffelli consegna quello d oro; È neutro quello per i capelli delicati; La Satta dell a tivù; Il deviare dell a luce; La città dell est dell Assia famosa per il Duomo; Arrossamenti dell a pelle; L avverbio... che indica alternanza e reciprocità; alternanza ; Ognuno di loro ha una categoria... su cui veglia re; Presidia e sorveglia ; La fiaba in cui una principessa viene sveglia ta da un bacio; Risveglia ta dai suoi sogni; Leggero sonno ; Il sonno dei bimbi; Cala a chi ha sonno ; Concilia il sonno ; Cerca nelle Definizioni