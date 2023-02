Una severa lezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una severa lezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASTIGO

Significato/Curiosita : Una severa lezione

Una medicina nera e gelatinosa, dal cattivo sapore. a seguito della severa lezione i bambini, con grande sorpresa di tutti diventano più educati e tranquilli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi delitto e castigo (disambigua). delitto e castigo (in russo: , prestuplénie i nakazànie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con severa; lezione; Caratterizza chi persevera ; La persevera nza di chi tiene duro; Ferma persevera nza; Persevera nti, tenaci; L elezione nelle Convention degli USA; Fare una selezione ; Selezione iniziale al pronto soccorso fra; Si prendono in classe per memorizzare la lezione ;