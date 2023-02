I Veneti di Auronzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Veneti di Auronzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CADORINI

Significato/Curiosita : I veneti di auronzo

auronzo di cadore (aurónzo o aurónze in ladino) è un comune italiano di 3 057 abitanti della provincia di belluno in veneto. il comune è noto per ospitare...

(nato come centenaro cadorino, passato all'austria a partire dai primi del cinquecento). dal punto di vista linguistico i cadorini conservarono varie particolarità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

