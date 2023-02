Città in provincia di Barletta-Andria-Trani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città in provincia di Barletta-Andria-Trani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BISCEGLIE

Significato/Curiosita : Citta in provincia di barletta-andria-trani

La provincia di barletta-andria-trani è situata nella puglia centro settentrionale e conta 379 287 abitanti. la funzione di capoluogo è condivisa fra tre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bisceglie (disambigua). bisceglie (pronuncia biscéglie, /bi'ee/; vescégghie in dialetto biscegliese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con città; provincia; barletta; andria; trani; Grande città del Brasile; La città della Ford e della GM; La città in cui si può ammirare la Sears Tower; Aspiranti...città ; La provincia canadese con capoluogo Halifax; Barletta-Andria-__, provincia della Puglia; La provincia di Jesi; Comune in provincia di Trento; barletta -Andria-__, provincia della Puglia; Città presso barletta ; Una provincia pugliese: barletta -Andria-__; Foto 2 Una gita a 4728 barletta Andria Trani; Barletta-andria -__, provincia della Puglia; Gli individui della mandria ; Una provincia pugliese: Barletta-andria -__; Alessandria ... nelle targhe; Strani , stravaganti; L insegnamento delle lingue strani ere secondo criteri scientifici; Laura che canta Strani amori; Estrani ati, demotivati; Cerca nelle Definizioni