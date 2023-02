Un asse cartesiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un asse cartesiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASCISSA

Significato/Curiosita : Un asse cartesiano

Rappresentazione di alcuni punti nel piano cartesiano in matematica, un sistema di riferimento cartesiano è un sistema di riferimento formato da n {\displaystyle...

Quadrante: comprende i punti aventi ascissa e ordinata positive; ii quadrante: comprende i punti aventi ascissa negativa e ordinata positiva; iii quadrante:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

