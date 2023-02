Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARPESE

Significato/Curiosita : Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio

Mezzaluna. è un licantropo di sangue nobile, destinato a sposare andréa labonair, ovvero hayley. fa un patto con klaus per ottenere le pietre di cianite nera...

o'nalp/, in occitano auvèrnhe ròse aups, in francoprovenzale ôvèrgne-rôno-arpes) è una regione amministrativa francese. è stata istituita a decorrere dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con spranga; ferro; serve; tenere; unite; grosse; pietre; edificio; Una spranga per l uscio; spranga ; La spranga con il fulcro; spranga re l accesso; L impresa ferro viaria che opera con Italo (sigla); Quel di ferro ... non cuce; Un profilato di ferro per cemento armato; L impresa ferro viaria che opera con Italo sigla; serve per marinare; Un serve r per la condivisione dei dati sigla; È limitata nelle riserve ; Che serve a blandire; Mantenere a proprio carico; Sostenere con aiuti economici; tenere troppo in pentola; È fatta per contenere ; Un musicista come lo statunite nse Benny Goodman; Casa statunite nse di auto elettriche; L Ezra celebre poeta statunite nse del secolo scorso; Nome di missili di fabbricazione statunite nse; Fa dire parole grosse ; Fiume della provincia di grosse to; Località di villeggiatura del grosse tano; grosse abitatrici dei mari; Ha un negozio di orologi e pietre preziose; Lo sono le pietre preziose; Fatto di pietre e massi; pietre per costruzioni; Un edificio industriale; Un edificio da astronomi; Una loggia alla sommità d un edificio ; edificio ... ben saldo; Cerca nelle Definizioni