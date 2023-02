Al largo di Portovenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al largo di Portovenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Al largo di portovenere

In grado di riempirlo in buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. il portoro o marmo di portovenere è una pregiata varietà di calcare...

L'arcipelago spezzino (di portovenere o isole del golfo della spezia) è un piccolo arcipelago italiano, localizzato nel mar ligure, in liguria, ad occidente...